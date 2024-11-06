В Екатеринбурге отправили в колонию педофила, надругавшегося над своей дочерью и ее подругой

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Андрею М., обвиняемому в половом преступлении против своей малолетней дочери и ее подруги. Уральца признали виновным и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в марте 2023 года 44-летний отец пригласил соседскую 7-летнюю девочку в гости к своей 5-летней дочери. Через некоторое время родители 7-летней девочки заметили ее странное поведение и стали задавать вопросы. Та ответила, что у соседей "играли с дядей во взрослые игры". После этого вопросы появились уже к Андрею.

Как отметили в облсуде, своей вины уралец не признал, однако представленных доказательств хватило для обвинительного приговора. Андрей М. признан виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних". Педофилу назначено 15 лет колонии строгого режима. Также извращенец лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 7 лет.

Ранее в Екатеринбурге на 23 года посадили учителя-педофила из Кузино, которому вменяли 132 эпизода насильственных действий над 22 школьниками. Свою вину он признал.