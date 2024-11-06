В Ханты-Мансийске задымился Ледовый дворец

В Ханты-Мансийске произошло задымление помещения Ледового дворца спорта по ул. Ледовая, 1, сообщили Накануне.RU в департаменте физической культуры и спорта ХМАО - Югры.

В ведомстве сообщили, что задымление произошло без очагов открытого горения. Сработала пожарная сигнализация. На вызов приехали сотрудники МЧС, они осмотрели здание. Пострадавших нет.

В настоящий момент Ледовый дворец продолжает свою работу в прежнем режиме. Последствия задымления устранены, причины устанавливаются.



"В 12.30 на ледовой арене пройдет матч в рамках второго круга Чемпионата России по следж-хоккею. Ждем команды на льду! Аквапарк ждет гостей после технического перерыва - с 15.00", - говорится в сообщении.