06 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brendan McDermid

Трамп уверенно выигрывает выборы президента США

Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах, в которых осталось подсчитать настолько малое количество голосов, что помешать ему может только массовый вброс бюллетеней в пользу Камалы Харрис почти везде, что выглядит невероятным.

Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. По состоянию на 10.00 мск Трамп уже получает 248 голосов выборщиков в тех штатах, в которых его победа состоялась. Кроме того, в Пенсильвании подсчитано 94% голосов, у Трампа преимущество 51 на 48, а штат дает 19 голосов выборщиков. В Висконсине подсчитано 88% голосов, Трамп лидирует 51 на 47, штат дает 10 голосов выборщиков. Эти два штата уже обеспечивают Трампу победу.

Кстати, еще 3 голоса у Трампа "в кармане" от Аляски. Они не входят в указанные 248 голосов выборщиков, так как там подсчитано только 28% голосов, но это "красный" штат - республиканцы всегда там уверенно побеждают. Вот и сейчас Трамп лидирует 57 на 39.

Также в Мичигане подсчитан 71% голосов - 52 на 46 в пользу Трампа (15 голосов выборщиков). В Неваде подсчитано 70% голосов - 51 на 47 в пользу Трампа (6 голосов выборщиков). В этих условиях не имеет значения результат в Аризоне, где подсчитано лишь 56% голосов, а у Трампа минимальное преимущество - 50 на 49 (штает дает 11 голосов выборщиков).

The New York Times оценивает вероятность победы Трампа в 98%. Скорее всего, Трамп наберет более 300 голосов выборщиков.

Теги: трамп, выборы президента сша


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Развитие сюжета:

Ранее 06.11.2024 13:00 Мск Трамп увидел "божественную миссию" в работе президентом
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Ранее 06.11.2024 09:58 Мск Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270-ти

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Ранее 06.11.2024 08:07 Мск Трамп пока набирает 232 голоса выборщиков, опережая Харрис

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