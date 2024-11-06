Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270-ти

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Это на семь больше, чем необходимо для победы в гонке. У соперницы Трампа Камалы Харрис 226 голосов выборщиков, приводит "Ъ" данные канала Fox News.

Впрочем, стоит учитывать, что Fox News — ресурс республиканцев, тогда как New York Times же по-прежнему полагает, что у Трампа 247 голосов, у Харрис — 214.

Специфика выборов в США такова, что, помимо самих избирателей, там голосует коллегия выборщиков от каждого штата. При этом количество выборщиков от штата разное — за счет этого разные штаты имеют разный "вес" при подсчете голосов. Таким образом, вдобавок к голосам избирателей, Трамп имеет дополнительный "резерв" виде голосов выборщиков от малонаселенных штатов "Среднего Запада", традиционно голосующих за республиканцев.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. Также он обещал "разъединить Россию и Китай", ставя в укор Байдену, что РФ и КНР стали союзниками.