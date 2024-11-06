Названо имя нового главы ОАК

Названо имя сменщика Юрия Слюсаря на посту главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Генеральным директором назначен ранее руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

Под руководством Вадима Бадехи ОДК успешно реализовала задачи по увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции. Во время его руководства было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов.

Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший "ОДК-Климов". Он продолжит трансформировать корпорацию и обеспечивать высокие темпы производства авиационных двигателей для выполнения государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 г., а также двигателей для энергетики и транспортировки газа, сообщает "Ростех".

Напомним, пост главы ОАК стал вакантным после того, как прежний ее глава Юрий Слюсарь стал и.о. губернатора Ростовской области.