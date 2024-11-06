Положение украинских войск в Курахово критическое

Положение украинских войск в Курахово неподалеку от западных окраин Донецка критическое. Об этом заявил пресс-офицер 33-й бригады ВСУ Назар Войтенков. Хотя украинским боевикам запретили публично говорить об отступлении и поражениях, ситуация, видимо, стала настолько тяжелой, что молчать об этом уже бесполезно. Тем более что о тяжелейшем положении ВСУ к западу от Донецка говорят и пишут многие на Украине.

Войтенков ушел от ответа на вопрос о том, будут ли украинские войска оставлять Курахово, но признал, что положение кардинально изменилось даже по сравнению с летом. То есть за последние месяцы для ВСУ все очень сильно ухудшилось. Военный обозреватель немецкого Bild Юлиан Репке заявил, что во избежание котла укранским войскам придется отходить не только из Курахово, но из еще примерно 20 сел вокруг.

Накануне в ВСУ заявили, что российская армия движется к югу от Курахово со скоростью до двух километров в сутки, а главной целью этой наступательной операции является перерезание трассы с запада на Курахово. Это грозит ВСУ катастрофой - падением фронта. Об этом уже несколько недель говорит российский обозреватель Юрий Подоляка.

На днях американское издание Newsweek написало, что ширина фронта наступления ВС РФ к западу от Донецка составляет до 65 километров. А удержание Курахово становится практически невозможной задачей для бандеровцев. Продвижение же российской армии настолько быстрое, что это может иметь самые серьезные последствия для Украины.

Юрий Подоляка пишет, что наши военные уверенно продвигаются с юга к реке Волчья, которая течет почти точно на запад от Донецка в Днепропетровскую область (является притоком Самары, которая впадает в Днепр). Так, накануне наши части вошли в Успеновку, что в 7 километрах к югу от Курахово. Боевики же отходят, а наши части все приближаются к трассе на Запорожье, которая пока еще остается относительно безопасной для боевиков. Но это уже ненадолго. Также продолжается наше движение к Большой Новоселке с востока - райцентру в западной части ДНР. Судьба же Курахово предрешена.

Город Курахово расположен примерно в 13 километрах от западных окраин Донецка и в 25 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). На Украине он относился к Покровской городской общине, хотя до 2020 года входил в состав Марьинского района. Население более 15 тыс. человек. Это важный логистический центр. Из Курахово идут автодороги на Запорожье, Донецк, Угледар, Селидово. Через город шло снабжение бандеровских войск в Угледаре и на западных подступах к Донецку. В октябре глава ДНР Денис Пушилин заявил о взятии под оперативный контроль всех дорог на Курахово со стороны освобожденных территорий. А недавно в западных СМИ стали писать о том, что боевики понимают неизбежность отступления из Курахово. Несмотря на жесткую военную цензуру на Украине, там тоже стали говорить об этом как неизбежном.

Украинский военный аналитик Богдан Мирошников уверен, что к югу от Курахово ВСУ не смогут удержать фронт даже две недели. По некоторым данным, боевики начали самостоятельно и без приказа отходить из Курахово.

В Киеве царит уныние. Если ВСУ не найдут противоядия против тактики российской армии, им придется отходить к Днепру, предупреждает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Нас окружают с трех сторон, вынуждая отойти, потом быстро заходят и дальше продвигаются вперед. Если мы не найдем противодействие, это в ближайшее время приведет к тому, что нам придется все дальше и дальше отходить к левому берегу Днепра", – прогнозирует Стариков.