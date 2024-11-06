В небе над Каспийском сбит БПЛА
Средства ПВО сбили беспилотник в небе над Каспийском, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам, выясняются обстоятельства произошедшего. "Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами", - написал Меликов в телеграм-канале.
Mash пишет, что ВСУ атаковали Каспийск, как и все дальние регионы, дроном А-22 "Летучая лисица". Аэропорт Махачкалы на неопределенное время приостановил работу. По информации телеграм-канала, задержаны два авиарейса в Москву и один в Пермь.
Напомним, 29 октября украинские дроны атаковали Гудермес. Из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.