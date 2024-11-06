Сняли с карты: в Донецке похитили деньги погибшего участника СВО из Екатеринбурга

В Донецке неизвестные похитили деньги погибшего участника специальной военной операции из Екатеринбурга. Об очередном вопиющем случае поведал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, деньги исчезли с зарплатной карты погибшего бойца. О снятии узнали его родные, которые получили SMS-оповещение. Иванов стал разбираться в ситуации и направил запрос в военно-следственное управление ЦВО.

"Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершенно это злодейство было в одном из банкоматов Донецка", - отметил депутат.

Для дальнейшего разбирательства дело перенаправлено в военно-следственное управление ОГВ(с). Максим Иванов заверил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

Напомним, ранее он рассказывал о другом случае, когда жена погибшего участника СВО полтора года не могла добиться выплаты за Орден мужества, которым посмертно наградили ее мужа.