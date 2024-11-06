В Нововоронеже один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке

Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, в результате ЧП пострадало четыре человека, трое из них госпитализированы.

По предварительным данным, произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке в Черкесске (КЧР). Пять человек погибли, 9 пострадали. Серьезно пострадали или полностью разрушены более 10 квартир. Из дома эвакуировали около 50 человек. Сообщалось, что в квартире, где произошел взрыв, жила пожилая женщина. По словам очевидцев, она не пускала домой газовую службу и постоянно скандалила с соседями.