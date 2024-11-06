В Тюменской области на 28% упали выдачи ипотеки

В Тюменской области на 28%, по сравнению с прошлым годом, упали выдачи ипотеки, сообщает РБК Тюмень.

Всего за девять месяцев текущего года было оформлено 19 тыс. ипотечных жилых кредитов на сумму 95 млрд руб., что на 33% меньше чем в 2023 г.

Падение происходит на фоне роста ставок по рыночным ипотечным продуктам, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным госпрограммам. Завершение действия программы льготной ипотеки на новостройки под 8% значительно охладило ипотечный рынок.