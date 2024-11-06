На Урале школа заплатит 200 тысяч девочке, которую придавило скамейкой

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию морального вреда для ребенка, получившего травму на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в поселке Белоярский. 8-летняя девочка играла на детской площадке школы и во время игры села на скамейку, которую не закрепили должным образом. В результате та перевернулась и придавила ребенка.

Вожатыми школьного отряда была оказана первая помощь, а медработники диагностировали у пострадавшей травмы, повлекшие вред здоровью средней тяжести. После этого прокуратура подала иск в суд о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации.

Белоярский районный суд взыскал в пользу девочки 100 тысяч рублей. Однако прокурор, не согласившись с этим решением, подал апелляцию. В итоге Свердловский областной суд, изучив все доводы, увеличил сумму компенсации до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в уральском городе Реж детсад заплатит 100 тысяч рублей за травму 3-летней воспитанницы.