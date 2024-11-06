На свердловские трассы вышло 159 снегоуборочных машин

Для устранение последствий непогоды на свердловские дороги вышло 159 снегоуборочных машин. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. По их данным, в центральной части области уже выпало до 5 см снега, а в скором времени его высота может достигнуть 8 см.

Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 29 метеопостах. Из 159 единиц снегоуборочной техники на дорогах сейчас работают: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники. С 04.00 уже использовано 840 тонн пескосоляной смеси.

Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости. Уральцы также могут самостоятельно указать не заснеженный участок через платформу обратной связи или приложение Госуслуг.