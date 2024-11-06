06 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Трамп пока набирает 232 голоса выборщиков, опережая Харрис

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, сообщает Fox News.

Согласно прогнозным расчетам телеканала, Харрис получает 211 голосов, а Трамп - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов, напоминает РИА Новости.

Ранее прогноз агентства AP свидетельствовал, что Трамп набирает 230 голосов выборщиков, опережая Харрис, у которой 187 голосов.

По данным AP, Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине.

Ранее сообщалось, что за неделю до дня выборов за бывшего президента США уже проголосовало более 50 млн американцев.

Теги: трамп, харрис, выборы президента сша


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Ранее 06.11.2024 10:28 Мск Трамп объявлен избранным президентом США
Ранее 06.11.2024 09:58 Мск Fox News: Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270-ти
Ранее 06.11.2024 09:57 Мск Трамп уверенно выигрывает выборы президента США

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