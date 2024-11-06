Трамп пока набирает 232 голоса выборщиков, опережая Харрис

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, сообщает Fox News.

Согласно прогнозным расчетам телеканала, Харрис получает 211 голосов, а Трамп - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов, напоминает РИА Новости.

Ранее прогноз агентства AP свидетельствовал, что Трамп набирает 230 голосов выборщиков, опережая Харрис, у которой 187 голосов.

По данным AP, Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине.

Ранее сообщалось, что за неделю до дня выборов за бывшего президента США уже проголосовало более 50 млн американцев.