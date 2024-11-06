Рейс "Екатеринбург - Новокузнецк" задержали на 8 часов из-за непогоды

Рейс WZ-1091 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга до Новокузнецка задержали более чем на 8 часов. Соответствующая информация содержится в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Вероятной причиной стали погодные условия. В пресс-службе аэропорта сообщили, что из-за снегопада возможна задержка и других рейсов, так как на подготовку воздушного судна требуется больше времени.

"В условиях снегопада, который продолжается всю ночь, подготовка воздушных судов к вылету может требовать дополнительного времени. Обязательно в такую погоду самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью. Аэропорт работает штатно", - добавили в Кольцово.