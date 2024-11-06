Володин призвал создать правовое поле для развития промышленности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании Совета ГД в Челябинске 5 ноября призвал сформировать правовое поле для развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Председатель ГД отметил, что необходимость развития российской промышленности определена президентом РФ Владимиром Путиным в качестве одной из задач национального развития, которые он ставит Федеральному Собранию и Правительству РФ.

"Поэтому наша задача — вместе с Правительством сделать все для того, чтобы сформировать правовое поле, чтобы можно было развивать нашу промышленность. Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности исходя из задач президента", — подчеркнул Володин.

Он заявил, что с 2023 года Государственная дума приняла 20 федеральных законов в сфере развития промышленности, на рассмотрении находится 12 законопроектов, из которых восемь готовятся к рассмотрению во втором чтении, четыре — на стадии подготовки к первому чтению.

Кроме того, Володин и другие парламентарии в ходе выездного совещания Совета ГД по законодательному обеспечению развития промышленности в РФ посетили Челябинский кузнечно-прессовый завод и "Завод роботов", где обсудили вопросы развития промышленного производства, импортозамещения и кадрового обеспечения. Председатель ГД заявил о необходимости роботизировать промышленное производство, а также об острой потребности в компетентных кадрах для работы на предприятиях.

"Необходимо роботизировать производство. При этом параллельно идёт повышение производительности труда, снижение себестоимости и, конечно, люди уже меньше сталкиваются с тяжелым ручным трудом. Но для того, чтобы это повсеместно развивалось, необходима компетенция. Ее правильно получать на уровне уже либо среднего профессионального учебного заведения, либо высшей школы. У нас сейчас с этим большая проблема, потому что запрос огромный, но при этом четкой специализации нет. Нам надо создавать условия для того, чтобы таких производств было больше", — подчеркнул Володин.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 5 ноября прибыл в Челябинск. Здесь прошло выездное совещание Совета ГД. В нем принимали участие руководители фракций и председатели профильных комитетов Государственной думы, представители профильных министерств, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона.