Володин призвал создать правовое поле для развития промышленности

06 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Челябинская область В России
Фото: пресс-служба Госдумы

Володин призвал создать правовое поле для развития промышленности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании Совета ГД в Челябинске 5 ноября призвал сформировать правовое поле для развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Председатель ГД отметил, что необходимость развития российской промышленности определена президентом РФ Владимиром Путиным в качестве одной из задач национального развития, которые он ставит Федеральному Собранию и Правительству РФ.

"Поэтому наша задача — вместе с Правительством сделать все для того, чтобы сформировать правовое поле, чтобы можно было развивать нашу промышленность. Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности исходя из задач президента", — подчеркнул Володин.

Он заявил, что с 2023 года Государственная дума приняла 20 федеральных законов в сфере развития промышленности, на рассмотрении находится 12 законопроектов, из которых восемь готовятся к рассмотрению во втором чтении, четыре — на стадии подготовки к первому чтению.

Кроме того, Володин и другие парламентарии в ходе выездного совещания Совета ГД по законодательному обеспечению развития промышленности в РФ посетили Челябинский кузнечно-прессовый завод и "Завод роботов", где обсудили вопросы развития промышленного производства, импортозамещения и кадрового обеспечения. Председатель ГД заявил о необходимости роботизировать промышленное производство, а также об острой потребности в компетентных кадрах для работы на предприятиях.

"Необходимо роботизировать производство. При этом параллельно идёт повышение производительности труда, снижение себестоимости и, конечно, люди уже меньше сталкиваются с тяжелым ручным трудом. Но для того, чтобы это повсеместно развивалось, необходима компетенция. Ее правильно получать на уровне уже либо среднего профессионального учебного заведения, либо высшей школы. У нас сейчас с этим большая проблема, потому что запрос огромный, но при этом четкой специализации нет. Нам надо создавать условия для того, чтобы таких производств было больше", — подчеркнул Володин.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 5 ноября прибыл в Челябинск. Здесь прошло выездное совещание Совета ГД. В нем принимали участие руководители фракций и председатели профильных комитетов Государственной думы, представители профильных министерств, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона.

Теги: промышленнность, правовое поле, делегация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.11.2024 15:32 Мск Володин посетил "Завод роботов" в Челябинске
Ранее 05.11.2024 12:55 Мск Делегация Госдумы во главе с Володиным приехала в Челябинск
Ранее 29.10.2024 08:45 Мск Совет Госдумы соберется в Челябинске ради промышленности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети