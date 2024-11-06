В Екатеринбурге возле "Поля чудес" водитель умер за рулем и устроил ДТП

В Екатеринбурге пожилой водитель внезапно скончался за рулем и попал в ДТП. Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла накануне вечером возле СНТ "Поле чудес" в Чкаловском районе уральской столицы. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля "Иж", двигаясь по грунтовой дороге, съехал с проезжей части и врезался дерево.

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть мужчины. Предварительно, он скончался еще до момента аварии из-за плохого самочувствия.

Сейчас проводится расследование. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, и специалисты установят причину гибели водителя.