Минтранс предлагает ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми

Министерство транспорта России предлагает ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми.

Авиаперевозчиков могут обязать предоставлять взрослым с ребенком до 14 лет соседние кресла. Изменения подготовлены "с учетом жалоб пассажиров и обращений Генпрокуратуры".

Авиакомпании считают требования избыточными, которые могут привести к нарушению прав других пассажиров и опасаются удорожания перевозки, а также потери лоукостерами до 30% доходов от продажи мест. Некоторые подростки и вовсе хотят сидеть отдельно от родителей, настаивают перевозчики.

В настоящее время правила носят рекомендательный характер и только для пассажиров с детьми до 12 лет, сообщает "Коммерсант".

Ранее общественники предложили ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной — за компенсацию.