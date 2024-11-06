Кравцов: Минпросвещения не планирует сокращать сроки обучения в школах

Министерство просвещения России не планирует сокращать продолжительность обучения в школах.

Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, что длительность школьного обучения может измениться в будущем. "На сегодняшний день вопрос [о сокращении сроков обучения в школе] не обсуждается. В ближайшее время каких-то изменений не планируется", – сказал министр.

Программы с сокращенным временем обучения тестируют в системе высшего образования. В пилотном проекте по переходу на новую систему высшего образования участвуют шесть вузов, сообщили Минобрнауки. Такой эксперимент проводится согласно соответствующему указу главы государства Владимира Путина.

Пилотный проект испытывает два уровня образования: базовое высшее (срок обучения – от четырех до шести лет) и специализированное высшее образование (от одного года до двух лет). Университеты сами устанавливают сроки обучения по таким программам в зависимости от требований работодателей, содержания программы и присваиваемой квалификации, сообщают "Ведомости".

Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что продолжительность обучения в российских школах нужно сократить, чтобы начинать заниматься профориентацией раньше. Обучение в течение 11 лет, как сейчас, он назвал "непозволительной роскошью". По его словам, само время диктует сокращение продолжительности образования, в том числе в вузе.