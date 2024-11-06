Минпросвещения хочет создать единые учебники по русскому языку

Министерство просвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку и родным языкам народов, как и по всем обязательным школьным предметам.

Разработка учебников займет от двух до трех лет, так как необходимо будет подготовить 19 книг. Для некоторых классов школ учебник будет состоять из нескольких частей, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России школьных учебниках и детских книгах изменят шрифты. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров уже готовит новый ГОСТ, который позволит издателям использовать современное написание.