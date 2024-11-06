06 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян

В России фиксируется рост цен на сливочное масло, чему способствовал, в том числе рост доходов населения.

Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Оксана Лут. По ее словам, в условиях рынка цены зависят от баланса спроса и предложения. Повышение уровня зарплат увеличило спрос на продукты питания, в том числе - масло, что создало временный дисбаланс на рынке.

Лут отметила, что для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран (Индия, Иран и Турция), что увеличило поставки масла на 20%. Это помогло "охладить" цены.

Также на стоимость продукта повлиял рост себестоимости, связанный с удорожанием логистики и упаковки. Министерство планирует развивать производство сырого молока в стране и достигнуть самообеспеченности по молочным продуктам к 2030 году, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в российских магазинах в скором времени появится индийское и иранское сливочное масло в жестяных банках. Россельхознадзор согласовал поставки от двух крупнейших производителей.

Теги: Минсельхоз, масло, продукты питания


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