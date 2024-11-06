Россельхознадзор опроверг сообщения о ввозе украинского масла из ОАЭ

Поступившее в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов масло произведено в ОАЭ.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, появившиеся сообщения о поставках продукта украинского производства не соответствуют действительности. То, что масло произведено в ОАЭ, подтверждается ветеринарными сопроводительными документами, сертификатом происхождения товаров, а также маркировочными этикетками на упаковке и иными товаросопроводительными документами.

Ведомство отмечает, что масло из ОАЭ ввозится в РФ только для дальнейшей переработки.

Ранее в интернете появилось видео с женщиной, по словам которой, она купила в магазине привезенное из ОАЭ масло — продукт якобы был произведен в Винницкой области Украины.

До этого стало известно, что в российских магазинах в скором времени появится индийское и иранское сливочное масло в жестяных банках. Россельхознадзор согласовал поставки от двух крупнейших производителей.