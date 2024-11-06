Арестован замглавы управления охраны Минтранса Борисов

В Тульской области арестован заместитель генерального директора управления ведомственной охраны Минтранса России Алексей Борисов в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает СКР, он в период с 2014 по 2021 годы, занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки.

По делу также арестованы взяткодатель и посредник. Все трое заключены под стражу.

Ранее военные следователи предъявили бывшему главному бухгалтеру конгрессно-выставочного центра "Патриот" Министерства обороны России Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло обвинения в получении взятки.