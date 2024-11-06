Путин считает, что в борьбе с матом нужно повышать общую культуру россиян

Об этом сообщил на первом заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России глава государства Владимир Путин.

По его словам, с матом нужно бороться, повышая общую культуру человека. Проблему ненормативной лексики в стране затронула член совета, актриса Екатерина Гусева.

Путина указал, что речь идет о тонкой сфере, для влияния на которую необходимо работать "по очень многим направлениям", показывая, что для выражения и защиты своей точки зрения, твердого заявления своей позиции "существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика".

В ходе совещания председатель совета, советник президента РФ Елена Ямпольская предложила разработать игру для пробуждения интереса к русскому языку у молодежи. По ее мнению, русский язык необходимо сделать "в хорошем смысле модным среди молодежи, подойти к этой задаче с фантазией, без занудства", сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что школьникам будут прививать патриотизм на уроках русского языка через "словарную работу".