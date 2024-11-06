Обвиняемый по делу об убийстве Дугиной служит в ВСУ

Украинский гражданин Богдан Цыганенко, обвиняемый в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим вооруженных сил Украины.

1 июня текущего года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в одном из подразделений ВСУ. 14 августа в отношении его также принимались решения государственными органами в том же статусе военнослужащего, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы украинских государственных органов.

Ранее сообщалось, что предполагаемая убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в Вооруженных силах Украины.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.