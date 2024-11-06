СМИ: Голубев станет сенатором от заксобрания Ростовской области
Экс-глава Ростовской области Василий Голубев может занять пост сенатора Совета Федерации от законодательного собрания региона.
В настоящее время региональный парламент в верхней палате представляет Ирина Рукавишникова, которая является первым заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда, сообщает "Коммерсант".
Ранее стало известно, что Голубев покинул свой пост. Причина – переход на другую работу.