СМИ: Голубев станет сенатором от заксобрания Ростовской области

Ранее стало известно , что Голубев покинул свой пост. Причина – переход на другую работу.

В настоящее время региональный парламент в верхней палате представляет Ирина Рукавишникова , которая является первым заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда, сообщает "Коммерсант".

Экс-глава Ростовской области Василий Голубев может занять пост сенатора Совета Федерации от законодательного собрания региона.



