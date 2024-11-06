В Белоруссии заявили, что НАТО готовится к открытому конфликту с Москвой и Минском

Управляемый Соединенными Штатами Североатлантический альянс готовится к открытому вооруженному противостоянию с Минском и Москвой.

Как сообщил заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк, "коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя". По его словам, основные усилия стран НАТО сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

Куприянюк указал, что военные бюджеты более половины стран – членов военного блока в текущем году составляют 2% и более от ВВП. При этом совокупный объем оборонных расходов стран НАТО составил около 1,2 трлн евро, отметил замначальника "Белорусской военной газете".

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие на границах России, формировать производство и закупки оружия, как для поддержания киевского режима, так и для восполнения собственных запасов.