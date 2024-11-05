Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

TikTok Pte. Ltd. признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).

Решение о назначении штрафа может быть обжаловано в установленном законом порядке.