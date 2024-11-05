В России вновь появилась женщина-губернатор

Президент России Владимир Путин предложил руководителю программы "Время героев" Марии Костюк пост временно-исполняющей обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин отметил, что Мария Костюк родилась в Еврейской автономной области, и там получила образование, доросла до заместителя председателя правительства

"Хочу Вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона", - предложил президент. Путин отметил, что Костюк лучше, чем кому бы то ни было известно, насколько интересный регион Еврейская автономная область.

Путин пообещал Костюк помощь и поддержку правительства, а также свою помощь. Сегодня Путин встретился с прежним руководителем ЕАО Ростиславом Гольдштейном и предложил ему пост врио главы Республики Коми.

Отметим, что в России не осталось женщин-губернаторов после ухода в отставку губернатора Югры Натальи Комаровой. Она вошла в Совет Федерации.