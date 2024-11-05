06 Ноября 2024
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Политика СЗФО В России Республика Коми
Фото: kremlin.ru

Путин предложил Ростиславу Гольдштейну пост врио главы Коми

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном и назначил его временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент поблагодарил его за работу на Дальнем Востоке.

"Владимир Владимирович, это для меня большая честь и огромная ответственность. Республика большая, экономически развитая. Но ваше доверие для меня всегда двойная ответственность. Поэтому я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение. Уверен, что нам удастся сделать все для развития республики. И уверен, что у нас все получится", - заявил Гольдштейн.

Он отметил, что в Республике Коми есть ряд застарелых проблем: вопросы развития и поддержания северных городов, таких как Воркута, Инта, Печора. Он попросил у Путина разрешения вместе с Максимом Орешкиным проработать развитие этих территорий. Путин поручил Гольдштейну опираться на местные кадры.

Напомним, сегодня действующий глава Республики Коми Владимир Уйба объявил в видеообращении к жителям региона о своей отставке. Ранее газета "Ведомости" писала, что до конца 2024 года в отставку могут уйти губернаторы Ростовской области Василий Голубев и Республики Коми Владимир Уйба. Голубев объявил об уходе с поста 4 ноября. Кроме того, решение об отставке принял его тамбовский коллега Максим Егоров.

Теги: Ростислав Гольдштейн, Коми, губернатор, Путин


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