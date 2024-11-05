06 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поручил главе астраханского кабмина разобраться на месте с ситуацией по приостановке подачи тепла в городе Нариманов

"В связи со сложившейся ситуацией в городе Нариманов по моему поручению в муниципалитет выехал вице-губернатор – председатель регионального правительства Денис Афанасьев", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Здесь из-за порывов на центральной теплотрассе приостановлена подача отопления в ряде многоквартирных домов и социальных объектов. С начала отопительного сезона это не первая авария и, соответственно, не первое отключение, ситуация повторяется из года в год.

На данный момент коммунальщики устраняют 4 порыва. На помощь городскому МУПу пришли представители районных служб. Областной Минстрой, в свою очередь, предоставил ремонтные комплекты и необходимый запас всех расходных материалов для оперативного устранения аварий.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Помимо этого, Служба жилнадзора совместно с органами прокуратуры проведет масштабную проверку во всех МКД районного центра на предмет соблюдения температурного режима. Мало просто подать ресурс, важно, чтобы в квартирах было действительно тепло. Городские сети находятся в крайне изношенном состоянии. В этом году благодаря поддержке района в городе было заменено более 2 километров сетей, а также проведена реконструкция котельной. Но это лишь малая часть", - отмечает губернатор.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Он также подчеркивает, что его "крайне не устраивает позиция администрации города Нариманов, которая, зная о всей тяжести сложившейся ситуации, не принимала должных мер".

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Считаю, что в будущем необходимо детально рассмотреть вопрос соответствия должностных лиц уровню компетенции для занимаемых постов. Но, безусловно, на сегодняшний день главная задача – оперативно подать тепло в дома. Все меры для оперативного решения вопросов предприняты. Последствия аварий будут ликвидированы в ближайшее время", - отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, подача тепла в нариманов, изношенные теплосети, коммунальщики


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