Вызванные непогодой локальные нарушения электроснабжения в Астраханской области устраняют 16 бригад

Из-за сохранения неблагоприятных погодных условий на территории Астраханской области специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности, устраняя локальные нарушения электроснабжения потребителей в регионе. Ветер с порывами до 25 м/с не стихает, ожидается мокрый снег.

Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Енотаевском, Красноярском районах и в областном центре – в Астрахани. В настоящее время в восстановительных работах задействованы 16 бригад «Астраханьэнерго»: 48 человек и 32 единицы спецтехники.

«Россети Юг» напоминают о необходимости соблюдения правил поведения вблизи линий электропередачи и других энергообъектов. Опасно подходить к оборванным проводам ближе 8 метров. Не нужно самостоятельно устранять неисправности электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.