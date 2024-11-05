Уже 640 человек трудоустроились по программе субсидирования найма в Астраханской области

В Астраханской области с 2021 года служба занятости населения по программе субсидирования найма трудоустроила 640 человек, в 2024 году — более 160 человек.

Астраханские работодатели могут получить субсидию за прием на работу некоторых сотрудников. В 2024 году этой мерой поддержки могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники СВО, организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Работодатель может получить субсидию в размере до 3 МРОТ, если примет на работу: работника, который в этом году потерял работу из-за сокращения штата, молодого сотрудника до 30 лет, работника, переехавшего из другого субъекта Российской Федерации для трудоустройства и некоторых других. Кроме того, по поручению президента такую господдержку в объеме 6 МРОТ будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью.

Для получения субсидии работодатель должен при размещении вакансии на единой цифровой платформе «Работа России» сделать пометку: «Я хочу принять участие в программе государственной поддержки...». Работодатель принимает на работу направленного службой занятости кандидата и подает заявление на субсидию через систему Социального Фонда России «Соцстрах». Фонд выплачивает субсидию на счета работодателей. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

Как сообщает агентство по занятости населения Астраханской области, в 2024 году программой в регионе воспользовались около 50 работодателей, они устроили астраханцев на работу в сфере торговли, рыболовства и рыбоводства, выращивания овощей, а также в салоны красоты, гостиницы и рестораны. С начала программы субсидии получили около 100 работодателей.