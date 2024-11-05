05 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Политолог: Арест бывшего мэра Сургута не повлияет на правительство нового губернатора

Политолог Александр Безделов считает, что арест бывшего мэра Сургута Андрея Филатова не отразится на правительстве нового губернатора Югры Руслана Кухарука, и возможной "зачисткой" политической элиты из-за смены главы региона это не является.

"Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное "но". Уход Филатова, теперь понятно почему, произошёл до назначения Руслана Кухарука.

Общеполитическая ситуация в округе никак не изменится, считает политолог.

"Что кажется темы зачистки, могу сказать, что она – не метод нового губернатора. Он – представитель тюменской школы, а тут стараются избегать силового давления. Одно лишь очевидно в этой ситуации: мы сейчас в такое время живём, что бывшие заслуги не имеют никакого значения", - пишет Безделов.

Филатов арестован до 3 января 2025 г.

совещание полпредство, вице-губернатор ХМАО Андрей Филатов(2014)|Фото: Накануне.RU

Теги: Александр Безделов, Андрей Филатов, арест


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