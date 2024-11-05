Модернизации офтальмологической службы В Костромской области позволила внедрить 20 новых методов лечения глаза

Модернизация офтальмологической службы Костромской области стартовала в 2021 году по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Регион выделил средства на переоборудование отделения в областной больнице. Было закуплено 22 единицы оборудования на сумму 120 млн рублей.

Сформирована профессиональная команда медиков. Привлечено четыре молодых специалиста. Благодаря этому внедрено более 20 новых методов оперативного лечения глаза. Открыт дневной стационар, принимающий 1,5 тысячи пациентов в год. Также начал работу кабинет ретинолога.

«От костромичей стал получать информацию, что пациентов отправляют на операции в соседние регионы из-за отсутствия оборудования. Вопрос решили быстро - отделение отремонтировали, оснастили оборудованием, но, к сожалению, результата не получили. Потому что руководители оставались прежние. И я благодарен Ивану Владимировичу Жиженкову. Молодой, перспективный, умный, талантливый доктор взял руководство отделением, в котором работал просто ординатором. И тогда начался взлет», - отметил губернатор Сергей Ситников.

Сегодня главный внештатный офтальмолог региона, заведующий отделением офтальмологии областной больницы Иван Жиженков доложил, что благодаря совместно принятым решениям объем оказываемой помощи значительно увеличился - с 1800 до 4500 госпитализаций в год. Сократился срок ожидания плановых операций с двух лет до трех месяцев. Пациенты перестали ездить в соседние регионы.

«Спасибо Вам большое за Вашу работу. Самые добрые пожелания. Когда количество медицинских мероприятий растет, а количество ожиданий снижается - это и есть результат. Это настоящая и правильная забота о людях», - отметил глава региона.

Сегодня офтальмологическая служба продолжает развиваться. Ведется модернизация отделения в Шарьинской ЦРБ. Задачи по усилению оказания медпомощи жителям северо-востока поставил Сергей Ситников. Больница должна стать вторым областным медучреждением. По решению губернатора из областного бюджета выделено 26 млн рублей на закупку восьми единиц современного офтальмологического оборудования. Это позволит внедрить 15 новых методов хирургического лечения. Количество госпитализаций увеличится с 1000 до 1600-1800 случаев. Первые операции на сетчатке глаза запланированы уже на декабрь.

«Ранее на северо-востоке не было возможности по выявлению и лечению офтальмологических заболеваний. То, что сейчас сделано на базе Шарьинской ЦРБ - очень большое подспорье. Большое спасибо за то, что вы, Сергей Константинович, департамент здравоохранения и администрация Костромской области уделяют огромное внимание развитию медицины, в том числе и на северо-востоке. Теперь жители имеют все возможности проходить и обследования, и лечение без приезда в областной центр», - отметил депутат облдумы Вячеслав Головников.

Еще одно нововведение – запуск системы цифрового скрининга диабетической ретинопатии. В группе риска по данному заболеванию находится 11,5 тысяч костромичей. Уже в следующем месяце в кабинетах эндокринолога первой окружной больницы, горбольницы Костромы и Шарьинской ЦРБ будут установлены ручные фундус-камеры для создания снимков глазного дна. Диагностику будет производить офтальмолог облбольницы с помощью телемедицины. Также прорабатывается вопрос открытия кабинета диабетической ретинопатии.

Отдельно в ходе совещания Сергей Ситников поблагодарил офтальмологов за работу по оказанию специализированной медпомощи детям. По поручению главы региона было проведено комплексное обследование воспитанников школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. По итогам школьники прошли лечение. В результате число детей, имеющих серьезные проблемы со зрением, сократилось практически на треть. Одному ребенку удалось полностью восстановить зрение.

Взаимодействие с образовательными учреждениями для слабовидящих детей будет расширено, доложил Иван Жиженков. Это позволит создать централизованную систему контроля и реабилитации. Также в планах по развитию детской офтальмологии на следующий год - открытие кабинета аппаратного лечения, расширение приема маленьких пациентов в консультативном кабинете областной больницы.