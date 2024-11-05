Роскомнадзор заблокировал "Союз маоистов Урала" во Вконтакте

По решению Роскомнадзора группа во Вконтакте "Союз маоистов Урала" была заблокирована. Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-канале.

"Вели борьбу с цензурой - получили блокировку от цензурного органа. Но борьба с цензурой от этого не остановится", - говорится в сообщении.

Сейчас, при попытке войти в группу, всплывает сообщение: "Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации по требованию Роскомнадзора 1070963-HB". Одной из причин блокировки стали публикации в группе, где представители движения критиковали замедление и блокировку YouTube. Помимо этого, надзорный орган усмотрел в постах движения пропаганду чайлдфри.