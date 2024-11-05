Три человека пострадали при ударе украинского беспилотника в Белгороде

Три человека пострадали при ударе украинского беспилотника в Белгороде. Как сообщает в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков, дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом.

По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в больницу.

"В результате удара в одном МКД загорелись 3 квартиры — пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания", - сообщил Гладков.

Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте.