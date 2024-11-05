"Цены на билеты в театры определяет спрос"

В "Ленкоме" ответили народному артисту России, ректору Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николаю Цискаридзе, который ранее раскритиковал цены на театральные билеты. По словам директора театра "Ленком Марка Захарова" заслуженного деятеля искусств России Марка Варшавера, все решает зрительский спрос. Театры различаются и по количеству мест в зрительном зале, из-за чего важна заполняемость.

"Есть театр, в котором 1,4 тыс. мест, а в другом театре 300-400 мест. Это два разных совершенно театра. Важна заполняемость этих мест. У нас сегодня рынок, <...> на котором все должно стоить свою цену. <…> Если есть спрос, то, безусловно, театру будет жить легче", - сказал ТАСС Варшавер.

Напомним, по мнению Цискаридзе, главные театры могут посещать только очень состоятельные люди.

"Но добывание билетов в театры легким не было никогда", – заявил артист.

По его словам, билет в театр не должен быть сопоставим с месячной зарплатой человека, сложившуюся ситуацию вокруг стоимости билетов Цискаридзе назвал "ненормальной", отметив, что не поддерживает такую тенденцию.

"Основные билеты – у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно", – добавил артист, напомнив, что главные театры являются госучреждениями, которые содержаться, в том числе за счет бюджета.