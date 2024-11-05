Владимир Путин сегодня принимает верительные грамоты 28 новых иностранных послов

Владимир Путин сегодня принимает верительные грамоты 28 новых иностранных послов. Церемония вручения проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В ней принимают участие посланники в том числе из недружественных стран: послы Канады и Японии, сообщает ТАСС.

В мероприятии также участвуют послы Белоруссии, Индии, Киргизии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Новой Зеландии, Аргентины, Финляндии, Израиля, Албании, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Кении, Лаоса, Мьянмы, Мальты, Эфиопии и других стран.

Как сообщает SHOT, в этом году церемония пройдет без шампанского. Об этом изданию рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это было бы не вполне уместно.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. Это первое в 2024 году такое мероприятие, обычно оно проводится несколько раз за год. В прошлый раз Путин встречался с новыми послами в декабре 2023 года. Тогда он принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего дипломата.