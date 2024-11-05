Володин посетил "Завод роботов" в Челябинске

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе выездного совещания Совета ГД по законодательному обеспечению развития промышленности в РФ посетил Челябинский кузнечно-прессовый завод и "Завод роботов". Об этом сообщается в telegram-канале Госдумы.

Как отмечается, Вячеслав Володин и другие парламентарии обсудили с коллективом и руководством заводов вопросы развития промышленного производства, импортозамещения и кадрового обеспечения. Председатель ГД заявил о необходимости роботизировать промышленное производство, а также об острой потребности в компетентных кадрах для работы на предприятиях.

"Необходимо роботизировать производство. При этом параллельно идёт повышение производительности труда, снижение себестоимости и, конечно, люди уже меньше сталкиваются с тяжелым ручным трудом. Но для того, чтобы это повсеместно развивалось, необходима компетенция. Её правильно получать на уровне уже либо среднего профессионального учебного заведения, либо высшей школы. У нас сейчас с этим большая проблема, потому что запрос огромный, но при этом чёткой специализации нет. Нам надо создавать условия для того, чтобы таких производств было больше", — подчеркнул Володин.

Напомним, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 5 ноября прибыл в Челябинск. Здесь проходит выездное совещание Совета ГД. В нем примут участие руководители фракций и председатели профильных комитетов Государственной думы, представители профильных министерств, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона.