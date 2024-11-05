У цирка в Екатеринбурге могут появиться многоуровневые паркинги

В Екатеринбурге возле цирка и ледовой арены УГМК собираются построить многоуровневые и наземные паркинги. Проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Куйбышева - Розы Люксембург - Декабристов - 8 Марта сейчас проходит общественные обсуждения.

Согласно опубликованным документам, один из паркингов будет представлять собой 5-этажное здание. Многоуровневая подземно-надземная автостоянка со встроенными общественными помещениями вместит в себя 189 машиномест. Расположится она на месте корпуса психиатрической больницы №6.

Еще одна многоуровневая общественная автостоянка с коммерческой функцией на первом этаже вместит под землей 500 автомобилей, а над землей - 300.

В документах также говорится об автостоянке с подземным уровнем между Екатеринбургским государственным цирком им. В. И. Филатова и Мультимедийным историческим парком "Россия – Моя история" на 312 машиномест, 12 из которых предназначены для большегрузного транспорта и автостоянки автобусов.

В проекте также предусмотрели надземную автостоянку у бизнес-центра "SUMMIT" на 72 машиноместа и автостоянку в составе Многофункциональной ледовой арены на 256 машиномест.

Общественные обсуждения продлятся до 26 ноября. Вносить предложения или замечания можно с сегодняшнего дня.