В Перми увеличат ставки на имущество с кадастровой стоимостью более 300 миллионов

В гордуму Перми внесен на рассмотрение законопроект об увеличении налоговых ставок на дорогостоящее имущество физлиц с кадастровой стоимостью более 300 млн руб. Соответствующий проект опубликован на сайте думы.

Повышение планируется сделать поэтапным.

Согласно проекту документа, до 2025 года предлагается сохранять действующую ставку в 2%. В 2026 г. ставка поднимется до 2,1%, в 2027-2028 г. — до 2,2%, в 2029 г. — до 2,3%, в 2030-м — до 2,4%, и в 2031-м ставка составит 2,5%.

В настоящий момент в Перми насчитывается 12 объектов, стоимость которых превышает 300 млн руб.