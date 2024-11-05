Mash: Зарубежное сливочное масло в жестяных банках скоро появится в России

В российских магазинах в скором времени появится индийское и иранское сливочное масло в жестяных банках, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, Россельхознадзор согласовал поставки от двух крупнейших производителей. Индийская Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и иранская Fajr Shahrood Dairy Products будут возить масло на спецусловиях, в эксклюзивном порядке — только в Россию, утверждает Mash.

В конце октября Турция начала поставлять в Россию сливочное масло. Сообщалось, что в РФ уже ввезено 20 тонн продукции. Помимо этого, 80 тонн сливочного масла прибыло из ОАЭ.

В последние месяцы в России наблюдается небывалый рост цен на сливочное масло, а недавно стали поступать тревожные сообщения от производителей молочной продукции. 22 октября стало известно о том, что некоторые из них уведомили федеральные торговые сети о приостановке производства или сокращении отгрузок этой продукции.

Ситуацией заинтересовался вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на этот продукт. Для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.