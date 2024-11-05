Врио главы Челябинска будет лично принимать сообщения жителей о работе коммунальщиков

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале призвал глав районов усилить противогололедную обработку улиц и попросил горожан присылать ему сообщения об опасных местах.

По его словам, грядущее ухудшение погоды в Челябинске станет проверкой готовности к зиме для всех служб коммунальных служб города.

"Сегодня поставил задачу усилить противогололедную обработку и уборку снега. Это нужно делать без напоминаний и там, где это действительно нужно. Каждый глава района знает места максимального пешеходного трафика и обязан уделить внимание противогололедной обработке", - заявил временный мэр Челябинска.

Он также призвал жителей одеваться по погоде и напомнил автомобилистам о необходимости поставить зимнюю резину.

"Обо всех опасных местах в городе можете сообщать мне в чат, будем обязательно реагировать", - добавил Лошкин.

Ранее Алексей Лошкин рассказал о подготовке к предстоящему зимнему сезону и об имеющейся в распоряжении города технике. По его словам, недостатка в машинах не наблюдается, однако необходимо набрать водителей на них.