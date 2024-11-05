Сделайте селфи: в метро Екатеринбурга заработала оплата проезда "улыбкой"

В Екатеринбурге на станции метро "Чкаловская" появилась возможность оплатить проезд "улыбкой" – то есть с помощью биометрии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Екатеринбургского метрополитена.

Для подобной оплаты нужно установить себе на смартфон приложение "Госуслуги Биометрия". Также необходимо являться клиентом Сбербанка, однако для оплаты можно привязать карту любого банка.

Канал публикует инструкцию по подключению биометрии:

Перейдите в приложение "Госуслуги Биометрия"

Следуя инструкциям приложения, войдите с использованием учетной записи Госуслуг

Сделайте селфи

Дайте согласие на обработку ваших персональных данных

Дождитесь уведомления с подтверждением: обычно это занимает несколько минут, но может занять до 24 часов.

Как отмечают в метрополитене, в ближайшее время возможность оплаты "улыбкой" появится на всех станциях городской подземки.

О том, что в метро Екатеринбурга с осени вводят оплату проезда лицом, стало известно в июле этого года. Также с сегодняшнего дня, 5 ноября, в метро появится возможность оплатить проезд с помощью QR-билета.