Бывший мэр Сургута встретит Новый год в СИЗО

Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения бывшему мэру Сургута Андрею Филатову, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд отправил его на два месяца в СИЗО - до 3 января 2025. Заседание проходило в закрытом режиме.

Филатов был задержан по уголовному делу о коммерческом подкупе. Как сообщили в пресс-службе судов Югры, бывший чиновник обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества в особо крупном размере. Отмечается также, что расследование уголовного дела ведет отдел по расследованию особо важных дел СКР по ХМАО-Югре.

На момент опубликования постановление не вступило в законную силу.