Министр Дегтярёв: в России 90% молодёжи занимается спортом

В России 90% молодёжи занимается спортом. В топе у россиян — футбол, хоккей, плавание и киберспорт. Об этом заявил Министр спорта Михаил Дегтярёв во время марафона "Знание. Первые", сообщает SHOT

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Также чиновник рассказал, что в 2025 году стартует проект "Земский тренер". Те, кто в нём будет участвовать, получат минимум 1 млн рублей "подъёмных" по краевой программе.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" открылся в московском Манеже 4 ноября. К событию также присоединились восемь площадок: в Архангельске, Нижнем Новгороде, Сочи, Пятигорске, Томске, Ханты-Мансийске и Якутске. Марафон, как ожидается, за три дня работы посетят 25 тысяч человек.

По словам главы российского общества "Знание" Максима Древаля, марафон впервые работает во всех федеральных округах и в новых регионах.

"Помимо площадки здесь, в Москве, работают еще восемь, одна из которых в Луганске. Мы рассчитываем, что примерно 25 тысяч человек смогут посетить марафон очно, с ребятами пообщаются более 100 выдающихся лекторов", - сказал Древаль.

Среди спикеров марафона - гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, офицер Росгвардии Герой РФ Сергей Хайрутдинов, журналистка Тина Канделаки, актёр Дмитрий Дюжев, а также рэпер ST (Александр Степанов) и футболист Андрей Аршавин.