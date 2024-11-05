Уменьшен долг блогера Портнягина

Арбитражный суд Московской области частично уменьшил долг блогера Дмитрия Портнягина.

Вычтены 40,5 млн руб. налогов и штрафов. Таково решение суда, следует из карточки дела.

Напомним, 12 апреля Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону в рамках "налогового" дела. Сообщалось, что силовики нагрянули с обысками к блогеру – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia". В августе стало известно, что Портнягин оплатил 63 млн рублей штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов.