05 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции запустили в России

"Горячую линию" из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции запустили в России. Ее открыл Роспотребнадзор для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Жителей, вернувшихся из Турции и заметивших признаки заболевания у себя или детей, просят обращаться на "горячую линию" для консультаций и указания данных: даты поездки, места отдыха, симптомов и обращались ли они к врачам.

"Как ранее сообщалось, ведомством запрошена информация о текущей ситуации на курортах Турции в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями", - написано на сайте ведомства.

Консультации доступны на сайте Роспотребнадзора и по телефону 8 800 555 49 43.

Специалисты напоминают, что энтеровирусные инфекции передаются через воду и грязные руки.

"В целях профилактики необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций", - говорят специалисты.

Теги: коксаки, турция, роспотребнадзор


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