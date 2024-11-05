В Коркино полицейские провели рейд, в ходе которого вручили 70 повесток в военкомат

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области полицейские совместно с представителями военкоматов провели рейды, направленные на профилактику преступлений и поддержание правопорядка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе проверок было выявлено более 450 административных правонарушений, совершенных разными категориями граждан, касающихся безопасности дорожного движения и общественного порядка. Представители военного комиссариата вручили более 70 повесток о явке для постановки на воинский учет.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД региона проверяют законность пребывания иностранных граждан в РФ и их причастность к противоправной деятельности. В целях оперативного установления личности полицейские используют мобильный биометрический терминал.

Вместе с этим, врио главы Коркинского округа Александр Орел встретился с военным комиссаром городов Коркино, Еманжелинск и Еткульского района Андреем Денисовым. Во время встречи временный глава Коркино подтвердил необходимость этих мероприятий.

"Необходима более тщательная работа по вопросу постановки на воинский учет граждан. Очень важно проводить регулярные совместные рейды сотрудников военкомата и полиции", – приводит его слова пресс-служба муниципалитета. Александр Орел отметил, что совместные рейды будут продолжаться и в будущем.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Не надеясь на местную власть и полицию, местные жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан.