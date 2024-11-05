В Екатеринбурге на стройплощадке детсада обрушились перекрытия: пострадал рабочий

В Екатеринбурге рабочий получил серьезные травмы в результате ЧП на стройплощадке. В обстоятельствах уже разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня днем на территории строящегося детского сада по проспекту Космонавтов в уральской столице. По предварительным данным, при заливке перекрытий произошло их частичное обрушение. В результате один из строителей получил тяжелые травмы.

Сейчас прокуроры устанавливают ответственного, в обязанности которого входит контроль за соблюдением техники безопасности при строительстве. Также выясняется, является ли пострадавший сотрудником организации, или же он выполнял работы по гражданско-правовому договору.